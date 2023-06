Belgische royaltykenner: Máxima heeft speciale band met Brussel

Koningin Máxima heeft een speciale band met Brussel. Niet alleen woonde ze er tussen mei 2000 en april 2001, maar het was ook de ideale, anonieme plek voor haar prille relatie met Willem-Alexander, vertelde de Belgische royaltykenner Joëlle Vanden Houden op de Vlaamse zender Radio1 in het kader van het staatsbezoek van het koningspaar aan België.

Vanden Houden zegt dat indertijd niet precies bekend was waar Máxima in Brussel woonde. “Er circuleerde één foto van een bepaald appartement, maar we waren niet zeker dat ze daar woonde. En we zijn daar ook niet naar op zoek gegaan.” Wel wist de Belgische pers “dat ze op de Louizelaan naar kapper Roger ging en daar ook Natan heeft ontdekt.” Natan is Máxima’s favoriete Belgische modehuis van couturier Edouard Vermeulen, die ook de Belgische koningin Mathilde kleedt.

De in België zeer bekende royaltykenner en schrijfster van meerdere boeken over het koningshuis denkt dat er wel meer is dat Máxima bindt aan Brussel. “Misschien heeft ze hier ook wel bepaalde specialiteiten leren eten, wie weet zelfs tomate crevette, of mosselen of frieten. Of bier… want Máxima was echt een fuifnummer”, aldus Vanden Houden.