Het Belgische staatsbezoek aan Luxemburg verloopt hier en daar niet helemaal zoals gepland. Waar dinsdag de regen met bakken uit de hemel viel en een haperende oldtimer bijna roet in het eten gooide voor koning Filip en koningin Mathilde, was het woensdag raak met een brandalarm. Het koningspaar en hun gastheer groothertog Henri moesten daardoor noodgedwongen de zaal verlaten.

Filip, Mathilde en Henri woonden een symposium over ruimtevaart bij toen het alarm begon te loeien. Op dat moment was de Waalse minister-president Elio Di Rupo aan het woord. Volgens Belgische media was er eerst sprake van wat verwarring en gelach maar werd al snel duidelijk dat het serieus was en dat ook zij de zaal uit moesten.

Een goed kwartier later kon het gezelschap terugkeren in het auditorium. Di Rupo vervolgde zijn toespraak met de opmerking dat hij niet de bedoeling had “de zaal in vuur en vlam te zetten”.