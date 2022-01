Dancing with the Stars-avontuur prinses Delphine afgelopen

Het Dancing with the Stars-avontuur van de Belgische prinses Delphine is afgelopen. Zaterdagavond werd ze door het publiek naar huis gestemd, aldus de Belgische koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter op Twitter.

Delphine en haar danspartner, de Nederlandse Sander Bos, werden als derde koppel weggestemd door de kijkers. Ook eindigden de twee onderin het juryklassement. Vlak voor hun eliminatie dansten Delphine en Sander samen voor de 12-jarige Adam, die lijdt aan leukemie. De andere kandidaten dansten deze aflevering met een familielid.

In november werd bekend dat prinses Delphine, de halfzus van de Belgische koning Filip, dit jaar mee zou doen aan het dansprogramma. De buitenechtelijke dochter van de vorige koning Albert werd vorig jaar officieel erkend na een lange juridische strijd. Delphine is het eerste lid van de Belgische koninklijke familie die meedeed aan een dergelijk programma.

De Nederlandse danser Bos hoopte echter dat de twee het samen wel tot de finale zouden schoppen. In RTL Boulevard werd eerder een gesprek met Bos uitgezonden waarin hij vertelde dat hij niet zoveel vertrouwen had in hun kansen, maar dat dat na flink veel repeteren, volgens Bos zo’n 3 tot 4 uur per dag, wel anders werd. “Ik blijf met haar vechten tot die finale, dat gaan we natuurlijk gewoon proberen”, aldus zei hij.