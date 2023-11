Dochter ontvangt koninklijke onderscheiding Martine Tanghe

Koning Filip van België heeft donderdag tijdens een ceremonie op het koninklijk paleis adellijke titels en eretekens uitgereikt aan twintig mensen. De eerder dit jaar overleden oud-journaallezer Martine Tanghe werd postuum geëerd.

Tanghes dochter Clara nam de onderscheiding van haar moeder in ontvangst. Filip benoemde de journaliste eerder dit jaar tot Commandeur in de Kroonorde. Ook actrice Reinhilde Decleir kreeg postuum een onderscheiding. Haar lintje werd door zoon Fonne in ontvangst genomen.

Tanghe overleed eind juli op 67-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Ze was ruim veertig jaar op de Vlaamse televisie te zien. Ook in Nederland verscheen ze op tv. Samen met Philip Freriks presenteerde ze het Groot Dictee der Nederlandse Taal.