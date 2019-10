België kan rekenen op prinses Elisabeth. Dat beloofde de troonopvolgster, die vrijdag haar 18e verjaardag viert, in een toespraak. Nu Elisabeth meerderjarig is, kan ze haar vader koning Filip opvolgen als staatshoofd. Elisabeth zou dan de eerste Koningin der Belgen worden.

De prinses ontroerde haar ouders toen ze haar familie bedankte. “We vormen een sterk team”, aldus Elisabeth. “Dank je, mama, voor je beschikbaarheid en je luisterend oor. Dank aan jou, papa, voor je vertrouwen. Ik weet zeker dat ik altijd op jou zal kunnen rekenen.” Koning Filip en koningin Mathilde luisterden met tranen in hun ogen naar hun oudste dochter.

Elisabeth bedankte ook een aantal andere aanwezigen, zoals haar docenten en een paar patiënten van het Prinses Elisabethziekenhuis. Ook was ze dankbaar voor de aanwezigheid van een aantal leeftijdsgenoten, die hun boodschap voor de toekomst met de troonopvolgster deelden. “Ik deel jullie bezorgdheid voor de toekomst, in het bijzonder het klimaat, en het feit dat we daar eensgezind antwoorden op moeten vinden. Ik geloof in de toekomst – omdat ik zie hoe sterk mijn generatie zich daarvoor inzet. Ik deel met jullie dezelfde hoop en dezelfde wil om het verschil te maken.”

De prinses sloot haar toespraak af in drie talen: Nederlands, Frans en Duits. “Ik besef dat ik nog veel te leren heb. Daar zal ik me de volgende jaren ook op toeleggen: proberen de wereld beter te begrijpen en ertoe bijdragen hem te verbeteren door het beste van mezelf te geven. Het land kan op mij rekenen.”