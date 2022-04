Filip bedankt Sciensano voor het werk van afgelopen jaren

Koning Filip heeft dinsdag een bezoek gebracht aan Sciensano, de Belgische tegenhanger van het RIVM. Tijdens het bezoek bedankte de Belgische vorst het instituut voor het werk dat het verricht.

Filip verwees bij aankomst naar het bezoek dat hij in 2020 aan een andere locatie van Sciensano bracht. Dat vond al plaats op 11 maart 2020, helemaal in het begin van de coronacrisis. “Ik wil u bedanken voor al het uitstekende werk dat jullie gedaan hebben sinds toen”, aldus Filip.

Afgezien van dat moment kwam het onderwerp corona tijdens het huidige bezoek bijna niet ter sprake. In plaats daarvan ging het over al het andere werk dat het instituut dagelijks doet. Algemeen directeur Christian Léonard van Sciensano legde aan Filip uit dat ze alles wat met gezondheid te maken heeft in de gaten houden, zoals vogelgriep, varkenspest en hepatitis. De koning kreeg onder meer in het laboratorium te zien hoe salmonella in voedingsbestanddelen wordt gedetecteerd.

De directeur benadrukte tijdens het bezoek het belang van Sciensano. “Als we alles goed in de gaten houden, dan gebeurt er niks en dan krijgt men de indruk dat de middelen voor ons nutteloos zijn, maar Sciensano blijft noodzakelijk, zelfs als de gezondheidsrisico’s niet zichtbaar zijn.”