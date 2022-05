Filip bij officiële opening tentoonstelling Royals & Trains

Koning Filip was maandag bij de officiële opening van de tentoonstelling Royals & Trains in het museum Train World in Schaarbeek. Het museum was sinds 18 april volledig gesloten om de opbouw van de expo voor te kunnen bereiden.

De tijdelijke tentoonstelling – die vanaf dinsdag 10 mei tot en met zondag 22 januari 2023 te zien is – belicht de historische band tussen de Belgische koninklijke familie en de spoorwegen. Zo zijn er onder meer historische documenten en archiefstukken van de NMBS – de Belgische NS – en het koninklijk paleis te zien. Op de tentoonstelling zijn ook vijf koninklijke rijtuigen te zien waarvan de meeste nu voor het eerst aan het grote publiek tentoongesteld worden.

Volgens het museum bestaat de band tussen de de koninklijke familie en de Belgische spoorwegen al sinds de negentiende eeuw. Al vanaf 1835 – toen de eerste spoorlijn werd aangelegd – steunt de koninklijke familie de spoorwegen in zowel België als Europa.