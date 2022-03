Filip en dochter praten met slachtoffers carnavalsdrama

Koning Filip heeft samen met zijn dochter Elisabeth een bezoek gebracht aan de hulpverleners en slachtoffers van het carnavalsdrama in Strépy. In het Belgische dorp vielen zondag zes doden doordat een auto inreed op een groep carnavalsvierders.

De Belgische premier Alexander De Croo en enkele ministers waren mee met Filip en Elisabeth. Op Twitter deelt het Belgische hof een aantal foto’s van de ontmoetingen. Momenteel verkeren nog tien mensen in levensgevaar.

De aanrijding was in de nacht van zaterdag op zondag in Strépy-Bracquegnies, een dorp in Wallonië. Het parket bevestigde zondagavond dat de bestuurder van de rampwagen met zijn neef op weg was naar huis na een bezoek aan een feest. Er wordt nog onderzocht of zij onder invloed waren van drank of drugs. Volgens mediaberichten was een eerste test positief. De twee, allebei begin 30, zijn aangehouden op verdenking van doodslag.

De 20-jarige Elisabeth, het oudste kind van koning Filip, studeert aan de Engelse universiteit Oxford, maar is momenteel in België. Het Belgische koninklijk huis liet bij de start van haar studie al weten dat Elisabeth betrokken zou blijven bij koninklijke activiteiten.