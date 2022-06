Filip en Mathilde arriveren in Lubumbashi en bezoeken school

Koning Filip en koningin Mathilde van België zijn vrijdagmiddag aangekomen in de stad Lubumbashi in de Democratische Republiek Congo. Daar heeft het stel een Belgische school bezocht die dit jaar vijftig jaar bestaat.

“We zijn aangekomen in Lubumbashi”, is op de Twitterpagina van het Belgische koninklijk huis te lezen. Op bijgevoegde foto’s is te zien dat Filip en Mathilde zijn aangekomen op Lubumbashi International Airport. Daar wordt het stel door verscheidene mensen begroet. Het is de tweede grootste stad van het land.

De “eerste halte in Lubumbashi” is het bezoek aan de school, zo luidt een volgend bericht. Foto’s tonen dat de royals de kinderen van de school ontmoeten. De school heeft 45 leerkrachten en 624 leerlingen, meldt het koninklijk huis in de beschrijving, “en volgt het leerplan van de Fédération Wallonie-Bruxelles”.

De Belgische koning Filip en zijn vrouw Mathilde zijn sinds dinsdag in het land voor een zesdaags staatsbezoek, waarbij de royals de steden Kinshasa, Lubumbashi en Bukavu aandoen.