Filip en Mathilde bezoeken groenten- en fruitveiling in Limburg

Het Belgische koningspaar heeft woensdag een bezoek gebracht aan de Belgische provincie Limburg. De trip stond in het teken van onder meer de tuinbouw. Filip en Mathilde begonnen in de ochtend bij de groenten- en fruitveiling BelOrta in Borgloon.

Daar kregen zij uitleg over de verschillende fruit- en groentensoorten. Daarna volgde een kijkje op de kersenafdeling waar zij met enkele medewerkers in gesprek gingen. De koning en koningin mochten ook even aanschuiven in de verkoopzaal. Daar kochten ze symbolisch een groenten-en fruitmand, die ze vervolgens cadeau kregen.

Op het bezoek van het koningspaar waren enkele honderden mensen afgekomen, onder wie zo’n 200 schoolkinderen uit de buurt. Filip en Mathilde schudden handen met de aanwezigen en maakten ook een praatje.

Na afloop bezocht het stel De Wroeter in Kortessem, een sociale organisatie die onder anderen mensen met een beperking helpt bij het vinden van werk. Zij eindigden hun bezoek aan Limburg in Bilzen, waar ze een kijkje namen op de markt en een receptie in het stadhuis bijwoonden.