Filip en Mathilde bezoeken Oekraïense vluchtelingen

Koning Filip en koningin Mathilde hebben woensdag een noodopvangcentrum voor vluchtelingen uit Oekraïne bezocht. Het Belgische koningspaar reisde daarvoor af naar de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek.

Het centrum is ingericht voor mensen die nog geen opvangadres hebben kunnen regelen. Zij mogen dan een of twee nachten in het centrum verblijven.

De Belgische vorst en vorstin spraken in het opvangcentrum met een aantal vluchtelingengezinnen. Op foto’s van Belgische media is te zien dat Mathilde tijdens het bezoek een bosje bloemen in haar handen had terwijl ze met een gezin in gesprek was. Ook werd duidelijk dat zij samen met Filip deelnam aan een rondetafelgesprek.