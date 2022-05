Filip en Mathilde bij eerste finalesessie Elisabethwedstrijd

Het Belgische koningspaar heeft maandagavond de eerste finalesessie bijgewoond van de Koningin Elisabethwedstrijd. Het vermaarde concours, dit jaar voor cellisten, vindt opnieuw plaats in het Paleis voor Schone Kunsten Bozar.

Tot zaterdag vertolken elke avond twee finalisten een muziekstuk naar keuze en het ongepubliceerd werk van Jörg Widmann voor cello en orkest. De in totaal twaalf finalisten kregen een week de tijd om dat laatste werk in te studeren. Zaterdag wordt na het optreden van de laatste finalist bekendgemaakt wie het concours wint. Koningin Mathilde, sinds 2013 beschermvrouw van het concours, is er dan opnieuw bij.

De Koningin Elisabethwedstrijd gaat voor het eerst sinds de coronacrisis weer in normale vorm door. In 2020 was er geen wedstrijd en vorig jaar was er geen publiek welkom.