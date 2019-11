Het Belgisch koningspaar heeft een zeldzaam televisie-interview gegeven aan de Franstalige omroep RTBF. Daarin blikken ze terug op de eerste twintig jaar van hun huwelijk.

Het vraaggesprek wordt vrijdag uitgezonden maar maandag zijn al enkele beelden naar buiten gebracht. Koning Filip vertelt daarin onder meer dat hij warme herinneringen heeft aan de periode rond de aankondiging van de verloving.

“De verloving was al aangekondigd, maar wij hielden ons verborgen”, aldus de Belgische vorst, die op 4 december 1999 met Mathilde in het huwelijksbootje stapte. “We wilden ons nog niet meteen tonen, want er was een datum voorzien. Er werd naar ons gezocht, maar wij hielden ons schuil. We hadden ons met twee teruggetrokken op een plek.”

Volgens Filip had het Belgische volk hoge verwachtingen van Mathilde. Het enthousiasme waarmee ze werd ontvangen stelde hem gerust. “Ik vind dat het Belgische volk, ons land, mijn verloofde ontzettend goed heeft verwelkomd. Dat heeft me veel dichter bij de Belgen gebracht. Ze hebben mijn verloofde verwelkomd alsof het hun verloofde was.”

Het interview werd opgenomen op het koninklijk paleis in Brussel.