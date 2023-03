België

Filip en Mathilde geven zeldzame bomen aan Kirstenbosch

Mandatory Credit: Photo by Shutterstock (13846221y) Queen Mathilde and King Philippe - Filip of Belgium visit the Kirstenbosch National Botanical Garden in Cape Town, during a state visit of the Belgian Royal Couple to the Republic of South Africa, in Cape Town, Sunday 26 March 2023. South Africa Belgian Royals State Visit Sunday, Cape Town, South Africa - 26 Mar 2023