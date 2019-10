Het Belgische koningspaar begint dinsdag aan een driedaags staatsbezoek aan buurland Luxemburg. De reis betekent een jubileum voor Filip en Mathilde; ze gaan voor de tiende keer op staatsbezoek sinds ze in 2013 koning en koningin werden. Het is voor het eerst dat voor deze transportmogelijkheid is gekozen bij een staatsbezoek.

Voor het koninklijk gezelschap hebben de Belgische spoorwegen NMBS een speciale trein ingezet vanaf station Brussel-Luxemburg naar het hoofdstation van Luxemburg-stad. Een geluk voor het koningspaar want normaal neemt de treinreis veel tijd in beslag. Ook de terugreis donderdag is per trein.

Luxemburg is haast een thuiswedstrijd voor Filip en Mathilde. Het vorstenpaar komt er geregeld. Bovendien zijn Filip en groothertog Henri neven van elkaar. Het laatste Belgische staatsbezoek aan Luxemburg stamt echter alweer uit 1994. Dat was destijds het eerste officiële bezoek van Filips vader en voorganger koning Albert buiten België.

Welkomstceremonie

In hun kielzog reizen vertegenwoordigers uit de landelijke politiek, het zakenleven en de academische wereld mee. Groothertog Henri komt zijn neef koning Filip en zijn gevolg afhalen op het station. Hij begeleidt hen naar het groothertogelijk ­paleis, waar het staatsbezoek officieel begint met een welkomstceremonie. Op de eerste dag staan naast de officiële ontvangst onder meer een bezoek aan een militair centrum en de Universiteit van Luxemburg op het programma.

Groothertogin Maria Teresa doet niet mee aan het programma. De vrouw van Henri werd vorige week geopereerd aan haar knie en moet nog enkele weken revalideren. Ze wordt op onderdelen vervangen door schoondochter erfgroothertogin Stéphanie.