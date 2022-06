Filip en Mathilde ontmoeten kledinghandelaren in Congo

De Belgische koning Filip en zijn vrouw Mathilde hebben donderdag kledinghandelaren ontmoet in de Democratische Republiek Congo. Daar is het stel sinds dinsdag voor een zesdaags staatsbezoek, waarbij de royals de steden Kinshasa, Lubumbashi en Bukavu aandoen.

Op verschillende foto’s, die zijn gedeeld door het Belgische koninklijk huis, is te zien dat de royals verschillende gekleurde stoffen bekijken. Op een van de foto’s is te zien dat Filip aan een flap blauw-witte stof voelt. Op een andere foto bekijkt Mathilde de stoffen met grote belangstelling, waarbij zij een lap bruine stof met een geruit motief over haar arm heeft gehangen.

“Ontmoeting met handelaars op een markt met pagnes”, luidt de beschrijving bij de foto’s. “Deze ‘mamans’ dragen een belangrijk deel van de economie en genieten veel respect. “Pagnes”, zijn lichte kleren, gemaakt van rechthoekige gekleurde stoffen die vaak rond de heupen worden gedrapeerd.”

De reis staat in het teken van de zestigste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid. Die werd in 2020 gevierd, maar vanwege corona kon het bezoek toen niet doorgaan. Filip en Mathilde hebben tot dusver een officieel banket bijgewoond in de hoofdstad, Kinshasa. Later bezochten ze Silikan Village in diezelfde stad, een ontwikkelingsagentschap dat een project startte waarmee jongeren worden begeleid en opgeleid.

Naar het eerste bezoek van het stel aan de voormalige kolonie was met spanning uitgekeken. De koning sprak eerder in een brief aan de Congolese president zijn spijt uit over de wandaden die de Belgen in de koloniale periode in het Centraal-Afrikaanse land begingen. Sommigen verwachtten tijdens het bezoek een verontschuldiging, maar die gaf Filip woensdag niet tijdens zijn toespraak in de hoofdstad.