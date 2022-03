Filip en Mathilde ontvangen Nobelprijswinnaar uit Congo

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde hebben zaterdag in het Kasteel in Laken de Congolese Nobelprijswinnaar Denis Mukwege ontvangen. De bekende gynaecoloog is deze week in België voor een bezoek aan Brussel in verband met Internationale Vrouwendag op 8 maart.

Mukwege ontving in 2018 de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn jarenlange inspanningen voor vrouwen die in oorlogsgebieden slachtoffer werden van seksueel geweld. De chirurg is daarnaast oprichter van de Mukwege Foundation voor slachtoffers van seksueel oorlogsgeweld en medisch directeur van het Panzi-ziekenhuis in het Congolese Bukavu.

Filip en Mathilde zouden komende week op reis gaan naar Congo, maar stelden dat vanwege de oorlog in Oekraïne uit.