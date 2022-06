Filip en Mathilde sluiten reis Congo af met ‘aangrijpend bezoek’

Het Belgische koningspaar heeft op de laatste dag van hun zesdaagse staatsbezoek aan de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bezocht dat gespecialiseerd is in gynaecologische zorg aan slachtoffers van seksueel geweld. Op sociale media spreekt het koningspaar van een “aangrijpend bezoek”.

Het Panzi-ziekenhuis ligt in Bukavu, een stad in het oosten van het land. Koning Filip en koningin Mathilde kregen er een rondleiding van Dr. Denis Mukwege. De Congolese arts won in 2018 de Nobelprijs voor de Vrede en is gespecialiseerd in het verzorgen van wonden van overlevenden van seksueel geweld. Tijdens de rondleiding in Bukavu spraken Filip en Mathilde ook met patiënten van het ziekenhuis en met het zorgpersoneel.

In maart van dit jaar ontving het koningspaar Mukwege nog op het kasteel in Laken. Hij was toen in België in het kader van Internationale Vrouwendag.

Maandag vliegt het koningspaar terug naar België. Via sociale media bedanken zij zondag het Congolese volk voor de ontvangst in hun land en “het leerrijke en prachtige bezoek”.

Het was voor het eerst dat koning Filip een bezoek bracht aan Congo. In 2020 betuigde hij wel al eens spijt voor de wandaden die hebben plaatsgevonden tijdens het bewind van de voormalige Belgische koning Leopold II. Hij beheerde tussen 1885 en 1908 de privékolonie Congo-Vrijstaat, waar tal van misstanden werden begaan. Van 1908 tot 1960 was het land een kolonie van België. Tijdens het staatsbezoek betuigde Filip opnieuw zijn “diepste spijt”. Hij keek daarbij ook vooruit en beloofde investeringen en voorzichtige militaire samenwerking.