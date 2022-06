Filip en Mathilde vertrokken naar Congo

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde zijn dinsdag vertrokken richting Congo. Het Belgische koningshuis deelde op Twitter een foto van het koningspaar dat in het vliegtuig stapt.

Filip en Mathilde zijn tot en met 13 juni op bezoek in het Afrikaanse land. Ook premier Alexander De Croo en de minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès gaan mee op de reis. De delegatie gaat onder meer langs de steden Kinshasa, Lubumbashi en Bukavu.

De laatste keer dat er een Belgisch koningspaar in Congo was, was in 2010. Toen bezochten koning Albert en koningin Paola het land.