Koning Filip en zijn vrouw koningin Mathilde zijn twintig jaar getrouwd! Om dat te vieren staan in de nieuwe Vorsten, nummer 14, 20 quotes van het koningspaar. Hier alvast een voorproefje voor deze speciale dag.

2001 ‘Het is echt een vrouwtje’

Op 25 oktober 2001 verwelkomen Filip en Mathilde hun eerste kind: Elisabeth. De kersverse vader geeft in het ziekenhuis een persconferentie, waarin hij zijn geluk beschrijft. Hij noemt de geboorte van zijn dochter, die ooit de eerste vrouwelijke monarch van het land zal worden, ‘goed nieuws voor België’. Hij hoopt dat Elisabeth een grote koningin zal worden maar vooral een goede, oprechte vrouw. ‘We zullen alles doen opdat ze zich volledig kan ontwikkelen. Op haar manier.’

2004 ‘Ik hou van mijn vrouw’

Aan de vooravond van zijn vijfde huwelijksverjaardag, in de herfst van 2004, verklaart Filip zijn vrouw de liefde tijdens een persconferentie op handelsmissie in China. ‘Ze is een fantastische echtgenote en geweldige mamma voor mijn kinderen.’ De reis zal evenwel worden herinnerd om een andere, zwaar politiek beladen uitspraak. De prins waarschuwt Vlaams Belang: ‘In ons land zijn er mensen die tegen België zijn en ons land kapot willen maken. Ik kan je verzekeren dat ze dan met mij te maken krijgen.’

2012 ‘De dag dat Mathilde ja zei, was de gelukkigste van mijn leven’

In een schandaalboek over de Belgische monarchie wordt gesuggereerd dat het huwelijk van Filip en Mathilde gearrangeerd is. En dat hun kinderen niet op natuurlijke wijze werden verwekt. Een gekwetste Filip reageert uitzonderlijk: ‘De dag dat Mathilde ja zei op mijn huwelijksaanzoek, was de gelukkigste dag van mijn leven. Sinds die dag heeft ons huwelijk ons vier kinderen geschonken die we omringen met onze liefde. Liefde die ze ons in overvloed teruggeven.’

2017 ‘We zijn hier op huwelijksreis geweest’

Filip en Mathilde brengen in november 2017 een ontroerend staatsbezoek aan India. ‘We houden enorm van dit land’, zegt de koning tegen lokale journalisten. ‘We zijn hier al vaak geweest en hebben hier veel vrienden. Mijn echtgenote en ik kwam hier zelfs op huwelijksreis. Maar dat is al een poos geleden.’

