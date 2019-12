De Belgische koning Filip moet waarschijnlijk op zoek naar een nieuwe regeringsinformateur. Informateur Paul Magnette heeft de koning maandag gevraagd hem van zijn opdracht te ontheffen. Het paleis laat weten dat de koning het verzoek in beraad neemt.

Of de koning ingaat op het verzoek van Magnette, moet nog blijken. Filip is begonnen met het inwinnen van advies. Zo zijn op maandag MR-voorzitter Bouchez en Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten al bij de koning langs geweest. Ook voor dinsdagmiddag staan er consultaties gepland.

De Belgen gingen eind mei naar de stembus, maar een federale regering is nog altijd niet in zicht. Twee zogenoemde ‘preformateurs’ gooiden eerder de handdoek in de ring omdat er volgens hen geen basis is voor een regering met de Vlaams-nationalistische N-VA en de Waalse Parti Socialiste (PS), de grootste partijen in hun landsdelen.

Belgische media speculeren dat de koning nu aan N-VA-leider Bart de Wever zal vragen een poging te wagen.