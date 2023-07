Filip krijgt lager cijfer van volk dan Willem-Alexander kreeg

De Belgen geven hun koning Filip een lager cijfer dan Nederlanders gaven aan koning Willem-Alexander dit jaar. Dat komt naar voren uit ‘De Grote Peiling – Koningshuis’ van HLN, VTM NIEUWS, RTL en Le Soir. De Belgische koning krijgt een 5,9 na tien jaar koningschap. Koning Willem-Alexander kreeg in april dit jaar een 6,5, zo kwam naar voren uit een enquête die Ipsos had uitgevoerd in opdracht van de NOS.

Uit de peiling komt naar voren dat 66 procent koning Filip professioneel vindt, 60 procent vindt de koning meelevend. Daarnaast vindt 42 procent van de Belgen dat koning Filip een natuurlijke indruk maakt. 41 procent vindt dat de Belgische koning “onwennig” overkomt.

Ook de Belgische koningin Mathilde en troonopvolgster Elisabeth krijgen een 5,9 van de Belgen. Dat is lager dan de Nederlandse koningin en troonopvolgster dit jaar als cijfer kregen. Máxima scoorde een 7,3 en Amalia een 7.

Zowel koning Filip als koning Willem-Alexander zit dit jaar tien jaar op de troon. Filip volgde 21 juli 2013 zijn vader op, koning Albert. Willem-Alexander volgde op 30 april 2013 zijn moeder op, destijds koningin en inmiddels prinses Beatrix.