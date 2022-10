Filip neemt eigen pen mee op deelstaatsbezoek voor ondertekening

De Belgische koning Filip is goed voorbereid op reis gegaan voor het deelstaatbezoek aan de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Voor de ondertekening van twee gouden boeken in de stad Mainz had de Belgische vorst zijn eigen pen meegenomen, zo meldt de Belgische koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter op Twitter.

Mogelijk heeft Filip geleerd van zijn Britse collega koning Charles. De Britse monarch zorgde vorige maand voor enige hilariteit toen hij problemen kreeg met zijn pen. Tijdens het ondertekenen van een boek begon de pen te lekken, waarna de koning het “een rotding” noemde.

Filip en Mathilde brachten woensdag onder meer een bezoek aan BioNTech, dat zijn hoofdkantoor in Mainz heeft. Het biotechbedrijf ontwikkelde een succesvol vaccin tegen Covid-19. In de avond bezocht het Belgische koningspaar een wijndomein, waar zij zichzelf ook tegoed deden aan een glas wijn.

De Belgische koning en zijn echtgenote zijn ook donderdag nog in de Duitse deelstaat. Dan maken ze onder meer een boottocht over de Rijn en spreken ze met vertegenwoordigers van de scheepvaartsector over de impact van klimaatverandering op hun activiteiten.