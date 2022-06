Filip ontmoet kinderen van vermoorde Congolese premier Lumumba

De Belgische koning Filip heeft maandag de familie van de vroegere Congolese premier Patrice Lumumba ontvangen op het Koninklijk Paleis van Brussel. De ontmoeting vond plaats op dezelfde dag dat België een tand van de Congolese politicus overhandigde aan zijn familie.

Het fotomoment met de koning verliep overigens niet helemaal zoals gepland. Op foto’s is te zien hoe Juliana Lumumba, de dochter van de premier, struikelt en ten val komt. Ze blijft ongedeerd en wordt al snel overeind geholpen door haar familie en koning Filip.

De dochter van de vermoorde Congolese premier stuurde in 2020 een brief naar koning Filip. Daarin vroeg zij om de terugkeer van de “relikwieën” van haar vader naar Congo. De federaal procureur overhandigde op het Egmontpaleis in Brussel een doosje met de tand aan Juliana. Dat gebeurde in het bijzijn van Filip, de Belgische premier Alexander De Croo en zijn Congolese collega Jean-Michel Sama Lukonde.

De overhandiging is van groot symbolisch belang. De premier was een voorvechter van de onafhankelijkheid. Lumumba werd in 1960 op 34-jarige leeftijd de eerste premier van Congo nadat het onafhankelijk werd van België. Hij werd later afgezet en in januari 1961 vermoord. De Belgische justitie nam de tand in 2016 in beslag in een onderzoek naar de moord. Een Belgische politieman zou tanden hebben bewaard, nadat hij hielp het lichaam op te ruimen. Naar eigen zeggen had hij de lichamen van de premier en twee medestanders in stukken gezaagd en opgelost in zuur. België erkende in 2002 dat het verantwoordelijkheid droeg voor de dood van Lumumba en bood excuses aan.