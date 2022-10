Filip spreekt steun uit aan Oekraïners bij staatsbezoek Litouwen

De Belgische koning Filip heeft in een speech in de Litouwse hoofdstad Vilnius zijn steun uitgesproken voor het Oekraïense volk. Ook benadrukte hij het belang van de energietransitie. De koning is maandag samen met zijn vrouw Mathilde in Litouwen gearriveerd voor een driedaags staatsbezoek.

De koning zei te begrijpen dat Oekraïners het volste recht hebben om “de integriteit van hun land te verdedigen”. Hij zei verder dat de oorlog in Oekraïne en de klimaatcrisis ons “moeten motiveren om de energietransitie te versnellen en af te stappen van fossiele brandstoffen.” De koning en koningin ontmoeten tijdens hun bezoek Belgische en Litouwse bedrijven die actief zijn op dat gebied.

De Belgische vorst en vorstin doen naast Vilnius ook de steden Pabradė en Kaunas aan. Het bezoek staat in het teken van honderd jaar diplomatieke relaties tussen België en Litouwen.