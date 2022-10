Filip veroordeelt ‘barbaarse daad’ van Rusland in Oekraïne

De Belgische koning Filip heeft in een toespraak in de Litouwse stad Pabradė “het onbeschrijfelijke geweld” van het Russische leger in Oekraïne veroordeeld. Tegenover de Belgische troepen sprak hij volgens persbureau Belga van een “barbaarse daad”.

Filip is sinds maandag samen met zijn vrouw koningin Mathilde voor een staatsbezoek in Litouwen. Woensdagochtend ging hij samen met de Litouwse president Gitanas Nausėda langs bij Belgische militairen die in het oosten van het land gestationeerd zijn. Op de militaire basis van Pabradė, enkele tientallen kilometers van de grens met Wit-Rusland, woonden de twee een briefing bij van majoor Jean-Marc Baudouin en waren ze getuige van een militaire demonstratie.

In een speech sprak Filip zijn trots uit naar de Belgische militairen. “Ik ben trots om te zien hoe de westerse landen zich verenigen tegen deze barbaarse daad, deze geweldplegingen, tegen deze golf van onbeschrijfelijk geweld”, zei hij over de Russische invasie in Oekraïne. “De bondgenoten tonen hun solidariteit, maar ook hun vastberadenheid om onze vrijheden, onze democratische waarden en onze welvaart in stand te houden. Die solidariteit zien we hier vandaag weerspiegeld. En dat is indrukwekkend.” Ook beloofde hij dat de steun aan Oekraïne zal blijven, ook als de oorlog voorbij is. “Het moment waarop de gevechten ophouden komt dichterbij. En dan kunnen we een vrij en welvarend Oekraïne opbouwen”, aldus Filip. “De weg is nog lang, maar de steun van de westerse wereld zal niet eindigen nadat het laatste schot is gelost.”

De afgelopen dagen brachten Filip en Mathilde onder anderen een bezoek aan de stad Vilnius, waar het ging over economische samenwerking en de overgang naar een duurzame economie. Het driedaagse staatsbezoek staat in het teken van honderd jaar diplomatieke relaties tussen België en Litouwen.