Filip videobelt met schooldirecteuren over impact pandemie

Koning Filip van België heeft met schooldirecteuren gesproken over de impact van de coronapandemie op het onderwijs. De koning sprak via een videoverbinding met schoolhoofden uit respectievelijk het Nederlandse en het Franstalige deel van België.

Naar aanleiding van de heropstart van de scholen na de kerstvakantie sprak Filip met schooldirecteuren over de moeilijkheden die de pandemie met zich meebrengt. Aan bod kwamen onder meer de uitzonderlijke inspanningen die scholen nu al bijna twee jaar moeten leveren om hiermee om te gaan. In de videogesprekken ging het ook over de impact van het afstandsonderwijs op leerlingen en de onderwijskloof die daar mogelijk door ontstaat.

Filip weet hoogstwaarschijnlijk ook uit eigen ervaring waar hij over sprak met de directeuren. Hij en zijn vrouw koningin Mathilde hebben zelf vier kinderen in de schoolgaande leeftijd: prinses Elisabeth, prins Gabriël, prins Emmanuel en prinses Eléonore.