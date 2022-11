Hof ontkent miljoeneninbraak in appartement koningin Paola

Het hof in België ontkent dat er vrijdag is ingebroken in een appartement van koningin Paola in Parijs. Het paleis reageert daarmee op berichtgeving van Le Parisien, die beweerde dat er voor “enkele miljoenen euro’s aan sieraden en lederwaren” was gestolen.

Volgens de Franse krant vond de inbraak plaats in Parc Monceau, in het achtste arrondissement. Aanvankelijk verklaarde Le Parisien stellig dat de inbraak plaatsvond in het huis van Paola, maar niet veel later trok het die berichtgeving weer in en sprak ze dat er “onduidelijkheid was over de identiteit” van de eigenaars.

Een woordvoerder van het hof zegt tegen het Belgische persbureau Belga dat Paola, de echtgenote van de Belgische koning Albert, niet eens een appartement in het achtste arrondissement heeft.