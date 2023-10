Honderden burgemeesters op bezoek bij koning Filip

Koning Filip en koningin Mathilde hebben dinsdag op het kasteel in Laken een groot deel van de Belgische burgemeesters ontvangen. Van de 581 genodigden kwamen er 440 opdagen, meldt het Belgische persbureau Belga. Op de trappen van het paleis poseerden ze gezamenlijk voor een groepsfoto met het koningspaar.

Veel burgemeesters van grote Vlaamse steden zoals Antwerpen, Gent, Brugge waren er niet en ook burgemeester Philippe Close van Brussel-stad ontbrak.

Na het fotomoment was er een receptie. Koning Filip verwelkomde iedereen met een toespraak. De vorst verwees naar de voorbije crisissen die veel gevraagd hebben van de lokale besturen: “Covid, de opvang van Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers, natuurrampen, de energiecrisis hebben van jullie en jullie ploegen bijzondere inspanningen geëist”, vond Filip.

De koning zei ook dat sommige burgemeesters “ontmoedigd kunnen raken door de zwaarte van de job en de draagwijdte ervan”. Hij bedankte iedereen voor hun werk. “Uw mooie en nobele taak verdient al onze steun”, aldus de koning.

De burgemeestersbijeenkomst vindt eens in de zoveel jaar plaats. De laatste keer was in 2017, toen er 420 burgemeesters naar het paleis kwamen. De keer daarvoor was in 2002, toen Filips vader koning Albert nog koning was.