Klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn er zaterdagnamiddag niet in geslaagd de tuinen van het Koninklijk Paleis in Brussel binnen te dringen. Ze hebben zich daarom noodgedwongen verzameld op het nabijgelegen Koningsplein dat ze minstens 24 uur willen bezetten, meldt Belga.

De klimaatorganisatie had opgeroepen tot een nationale actie in de tuin van het paleis om daar deel te nemen aan een volksvergadering over hoe België moet reageren op de klimaatcrisis. In de tuinen zijn betogingen verboden en daarom had de politie vooraf al maatregelen genomen. Zo werden de in- en uitgangen van het park afgesloten en stond een groot aantal agenten paraat. Die leidden de actievoerders naar het Koningsplein, waar inmiddels enkele honderden mensen bijeen zijn.

Een delegatie van de actievoerders is vrijdag wel ontvangen door de kabinetschef van koning Filip, laat het Paleis weten. “Die heeft geluisterd naar hun bezorgdheden en hen duidelijk gemaakt dat ook de koning zich bekommert om het klimaat en de urgentie, maar heeft hen er ook op gewezen dat de tuinen zich in de neutrale zone bevinden en manifestaties daar niet toegelaten zijn.”

Twee weken geleden lukte het een aantal klimaatactivisten wel de tuinen te bereiken door over de hekken van het paleis te klimmen. Kort daarop werden ze door agenten tegengehouden en naar buiten begeleid.