Koning Albert en Delphine voor het eerst samen in het openbaar

Koning Albert en zijn buitenechtelijke dochter Delphine zijn voor het eerst samen in het openbaar verschenen. De twee bezochten allebei de jaarlijkse eucharistieviering, waarbij overleden leden van het koninklijk huis worden herdacht.

Ook onder anderen de vrouw van Albert, koningin Paola, de huidige koning Filip en de huidige koningin Mathilde waren aanwezig. Albert leek niet in topconditie te verkeren. Hij had een wandelstok bij zich en een pleister op zijn hoofd.

Op 17-jarige leeftijd hoorde Delphine dat Albert, die ze toen kende als goede vriend van haar moeder, haar biologische vader is. Jarenlang voerde ze een juridische strijd om erkenning, maar de vader van koning Filip ontkende tot begin 2020 dat hij haar biologische vader was. Delphine dwong via een rechtszaak een DNA-test af en kreeg haar gelijk. Daarop kreeg ze de titel prinses van België en de nieuwe achternaam van Saksen-Coburg.