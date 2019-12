Koning Filip van België heeft zaterdagmiddag de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken en Defensie, Philippe Goffin, beëdigd in het Koninklijke Paleis in Brussel. Belga meldt ook dat de nieuwe premier Sophie Wilms de eedaflegging bijwoonde.

Goffin neemt de positie over van Didier Reynders, die vanaf zondag aan de slag gaat als Europees Commissaris. Reynders droeg zijn verantwoordelijkheden over aan Goffin nadat die zijn eedaflegging bij de koning had gedaan. Ook kreeg Goffin de sleutels van het kabinet van Defensie in handen.

Premier Wilms neemt de taken van Reynders met betrekking tot de culturele instellingen en samenwerkingsverband Beliris over. Goffin wordt opgevolgd door David Clarinval.