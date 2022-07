Koning Filip belt met Japanse keizer over dood oud-premier Abe

De Belgische koning Filip heeft maandagochtend gebeld met Naruhito, de keizer van Japan. De koning betuigde tijdens het gesprek zijn steun vanwege het overlijden van de voormalig premier Shinzo Abe, zo meldt het Belgische hof op Twitter.

De 67-jarige Abe overleed vrijdag na een aanslag in de westelijke stad Nara. Een 41-jarige verdachte is opgepakt voor de moordaanslag. Het is nog onduidelijk waarom hij Abe heeft neergeschoten. Abe was de langstzittende premier van Japan. Hij leidde het land in 2006 en 2007 en opnieuw tussen 2012 en 2020. De politicus trad beide keren af vanwege gezondheidsproblemen en bleef na zijn tweede vertrek actief binnen zijn partij.

De banden tussen de Belgische koninklijke familie en de Japanse keizerlijke familie zijn al jaren erg sterk. Zo vierden de twee landen in 2016 nog 150 jaar vriendschap. Zowel in Japan als in België waren het hele jaar feestelijke activiteiten. Daarop bracht het Belgische paar een staatsbezoek aan Japan, waar toen Akihito nog keizer was.