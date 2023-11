Koning Filip bezoekt tentoonstelling van kindertekeningen

De Belgische koning Filip bezoekt komende woensdag de tentoonstelling met kindertekeningen ‘Wat Alz? Van Oei naar Waw!’ in de kapel de Romaanse Poort in Leuven. Dat meldt het Belgische persbureau Belga. De koning gaat onder meer in gesprek met de kinderen die de tekeningen maakten.

De tentoonstelling gaat over de manier waarop kinderen tegen ouderdom, dementie en het coronavirus aankijken en bestaat uit vergrote kindertekeningen uit een onderzoek hiernaar van onderzoeker Kasper Bormans. De expositie is een project van Bormans in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Voor het onderzoek bekeek de onderzoeker ruim 800 tekeningen die honderd kinderen maakten voor en tijdens de coronalockdown in België.

Koning Filip spreekt met de kinderen en hun opa’s en oma’s over “de invloed van afstand, gemis, eenzaamheid en verdriet” tijdens de coronapandemie, meldt Belga, en ook over “verbinding, verbeelding en verwondering”. Daarnaast zal de koning in gesprek gaan met experts op het gebied van dementie en een aantal jongeren van het Leuvens Universitair Koor (LUK).