Koning Filip buigt zich weer over zoeken naar regering

Koning Filip krijgt maandagmiddag bezoek van informateur Paul Magnette, van de Waalse socialistische partij PS. Die is door de Belgische vorst op 5 november op pad gestuurd om te zien of er mogelijkheden zijn om op federaal niveau tot een regering te komen.

De vorige regering van premier Charles Michel stapte vorig jaar december op en op 28 mei waren er parlementsverkiezingen, waarmee al is aangegeven dat het proces uiterst traag en moeizaam verloopt.

Volgens persbureau Belga sprak Magnette de afgelopen twee weken met vertegenwoordigers van maar liefst tien partijen die eventueel voor deelname aan de regering in aanmerking komen. Hij moet daarbij niet alleen rekening houden met een meerderheid in het federale parlement in Brussel, maar ook met een evenwichtige verdeling tussen beide landsdelen.

De verwachting is dat Magnette van koning Filip het verzoek krijgt om nog even door te zoeken. Afgelopen week toonde Magnette zich redelijk optimistisch, al lijkt een doorbraak er nog niet meteen aan te komen, aldus Belga.