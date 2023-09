Koning Filip en koningin Mathilde weer op audiëntie bij de paus

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde zijn donderdagochtend door paus Franciscus in het Vaticaan ontvangen. Het was de tweede keer dat het koningspaar bij de kerkvorst op audiëntie ging. De eerste keer was in maart 2015.

Het is niet bekend wat er tijdens het gesprek tussen Filip en Mathilde en de paus is besproken, schrijft persbureau Belga. Volgens het hof ging het om een privéaudiëntie, oftewel een “tête-à-tête zonder raadgevers”. Mogelijk ging het over actuele onderwerpen, zoals het bezoek van de paus aan Congo begin dit jaar, de oorlog in Oekraïne en de nieuwe Belgische aartsbisschop, schrijft Belga. Koning Filip heeft paus Franciscus in ieder geval uitgenodigd om naar België te komen in het kader van de 600e verjaardag van de Katholieke Universiteit Leuven, die tijdens het academiejaar 2024-2025 wordt gevierd.

Na de audiëntie met de paus had het Belgische koningspaar ook nog een ontmoeting met Paul Richard Gallagher, de secretaris voor de Relaties met Staten van de Heilige Stoel.