Zien: Koning Filip en Mathilde met kinderen en hondjes op kerstkaart

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde zijn samen met hun kinderen en twee hondjes te zien op een nieuwe kerstkaart. De kaart is gedeeld door het hof.

Op de foto is te zien dat de vorst en zijn vrouw op een stoel zitten. Achter het stel staan de kinderen Elisabeth (21), Gabriël (19), Emmanuel (17) en Eléonore (14). Voor de voeten van Filip en Mathilde liggen een wit en bruin hondje, volgens verschillende media genaamd Jeep en Simba.

Eerder maakte het hof bekend dat het traditionele jaarlijkse kerstconcert in het Belgische koninklijk paleis dit jaar voor het eerst sinds de coronapandemie weer plaatsvindt met publiek. Het concert is dinsdag in de Troonzaal. Filip, Mathilde, prinses Elisabeth, prins Emmanuel en prinses Eléonore zijn erbij. De naam van Gabriël ontbrak in de aankondiging. Ook aanwezig zijn prins Laurent en prinses Claire.