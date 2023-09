Koning Filip van België heeft het Belgische voetbalteam gefeliciteerd met het winnen van de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland. De vorst noemt de zege van 5-0 een “mooie overwinning”, zo deelde hij na afloop van het duel van dinsdagavond op Twitter. “Volgende tegenstander: Oostenrijk!”

De koning was ook aanwezig bij de wedstrijd in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Na afloop ging hij ook het veld op om de voetballers ter plekke te feliciteren met hun winst.