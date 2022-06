Koning Filip noemt herbebossing Katanga voorbeeld voor de wereld

De Belgische koning Filip heeft zaterdag in het zuiden van de Congolese provincie Katanga een kijkje genomen bij een herbebossingsproject. Hij noemde het initiatief, dat door België wordt ondersteund, een voorbeeld voor andere landen in de strijd tegen klimaatverandering.

In het gelijknamige dorp Katanga werden Filip en zijn vrouw Mathilde zingend en dansend onthaald door de inwoners. “U bent de eerste Belgische koning die Katanga bezoekt”, zei dorpshoofd Maman Monique volgens persbureau Belga tegen het paar. Ze vertelde onder meer over de problemen waar de regio mee kampt. Door de mijnbouw is het ecosysteem verstoord en door de verarming van de grond en de klimaatopwarming brengt de landbouw minder op, zei ze.

De afgelopen decennia is een groot deel van de miombo-bossen, een combinatie van twintig meter hoge bomen en grasland, in de regio gekapt. Het bos moest plaatsmaken voor de landbouw en de ontginning van koper en houtskool. Omdat de bomen miljoenen tonnen CO2 uit de lucht te halen, dragen ze bij aan de strijd tegen de opwarming van de aarde. De lokale gemeenschap wordt middels het project aangezet om het gebied duurzaam te herstellen en te beheren en de schade van ontbossing te beperken. Ze krijgen ook zelf de verantwoordelijkheid voor een stuk miombo-bos. Op die manier wordt al 210.000 hectare duurzaam bos beheerd.

Filip en zijn vrouw Mathilde zijn sinds dinsdag in Congo voor een zesdaags staatsbezoek. De royals doen onder anderen de steden Kinshasa, Lubumbashi en Bukavu aan.