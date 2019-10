Koning Filip ontving zondagmiddag Sophie Wilmès en benoemde haar tot nieuwe premier van België. Wilmès, lid van de liberale MR, is de eerste vrouwelijke premier van België. Ze volgt als leider van de minderheidsregering haar partijgenoot Charles Michel op. Deze had vrijdag te kennen gegeven begin volgende maand te willen stoppen. Hij wordt op 1 december de nieuwe voorzitter van de Europese Raad.

De Franstalige Wilmès (44) was tot dusver minister van Begroting en Ambtenarenzaken. Omdat Wilmès als minister al eerder de eed aflegde, was een nieuwe eed in dit geval niet nodig.

Wie wel een eed kwam afleggen was David Clarinval van de MR. Hij komt de regering binnen als nieuwe minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid. Clarinval zweerde om 16.30 uur getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk.