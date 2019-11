Koning Filip heeft maandagavond de fractieleiders van de Vlaams-nationalistische N-VA en de Waalse Parti Socialiste ontvangen. Bart De Wever en Paul Magnette bezochten de koning op het paleis in Brussel. Zij deden dit nadat twee preformateurs een advies hadden uitgebracht over de mogelijke formatie-opties.

De twee politici werden aangesteld nadat twee informateurs begin oktober hun eindverslag hadden gepresenteerd. Volgens de informateurs was er voldoende basis voor een samenwerking tussen N-VA en PS. De partijprogramma’s van deze twee partijen liggen echter ver uit elkaar. Mede daarom worden ook de Vlaamse sociaaldemocraten en christendemocraten, evenals de liberalen aan beide kanten van de taalgrens, bij de formatiepoging betrokken.

Filip zit dinsdag de consultaties voort. Na de verkiezingen in 2010 duurde het 541 dagen voordat er een regering was. België is daarmee wereldrecordhouder. Deze formatieronde ging op 8 oktober van start, nadat de informateurs vier maanden verkennende gesprekken voerden.