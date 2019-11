Koning Filip heeft dinsdag zijn consultaties over de regering afgesloten. De Belgische vorst heeft nu alle partijen ontvangen op het paleis in Brussel die in aanmerking komen voor de mogelijke formatie-opties.

Filip kreeg maandag al bezoek van de twee preformateurs: Geert Bourgeois en Rudy Demotte. De politici waren door de koning aangesteld om te onderzoeken of een regering met de Vlaams-nationalistische N-VA en de Waalse Partij Socialiste levensvatbaar is. Ook de fractieleiders van beide partijen gingen maandag langs op het paleis.

Op dinsdag vervolgde de koning zijn consultaties. Filip kreeg bezoek van premier Sophie Wilms en ook gingen voorzitters van partijen Open Vld, sp.a, CD&V, Groen en Ecolo langs.

Het is nog niet duidelijk wat de volgende stap is. De koning heeft nu alle partijen ontvangen die in aanmerking komen voor een paars-gele of een paars-groene regering.

Na de verkiezingen in 2010 duurde het 541 dagen voordat er een regering was. België is daarmee wereldrecordhouder.