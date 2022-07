Koning Filip smult van gerechten bij horecaopleiding

Koning Filip van België is woensdag langsgegaan bij de Instroom Academy, een horecaopleiding voor asielzoekers in Antwerpen. De vorst sprak uitgebreid met chef-kok en initiatiefnemer Seppe Nobels en met cursisten en genoot van de drie gerechten die hem werden voorgeschoteld.

Filip kreeg een rondleiding door de academie en nam onder meer een kijkje in de keuken. Daar sprak hij met cursisten en medewerkers.

Vervolgens werden drie gerechten geserveerd. Volgens persbureau Belga bedankte hij de cursisten voor de smakelijke hap.

Reguliere arbeidsmarkt

Op de Instroom Academy, dat ook een restaurant is, volgen asielzoekers een horecaopleiding, krijgen ze Nederlandse les en worden ze geholpen met traumaverwerking. Na hun opleiding kan 95 procent van de cursisten aan de slag op de reguliere arbeidsmarkt.

Chef-kok Seppe Nobels is trots op het programma. “Bij ons staat de man of vrouw achter het gerecht centraal. De cursisten maken bijvoorbeeld gerechten gebaseerd op de keuken van hun grootouders. Tegelijk steunen we onze boeren en ‘terroir’ door met lokale groenten te werken.”