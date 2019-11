De Waalse socialist Paul Magnette krijgt van koning Filip wat meer tijd om de patstelling rond de regeringsvorming in België te doorbreken. De koning had Magnette twee weken geleden aangesteld als informateur. De Waalse politicus brengt op 25 november opnieuw verslag uit, meldt het koninklijk paleis.

De Belgen gingen eind mei naar de stembus, maar een federale regering is nog altijd niet in zicht. Twee zogenoemde ‘preformateurs’ stelden eerder vast dat er geen basis is voor een regering met de Vlaams-nationalistische N-VA en de Waalse Parti Socialiste (PS), de grootste partijen in hun landsdelen. Magnette heeft gekozen voor een thematische benadering. Hij sprak de afgelopen weken met tal van politieke hoofdrolspelers.