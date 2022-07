Koningin Mathilde begint aan tocht door België

Koningin Mathilde is woensdag begonnen aan haar rondreis door België, in aanloop naar haar 50e verjaardag op 20 januari. De Belgische vorstin, die tussen juli en december zal fietsen en wandelen in de tien provincies, trapte haar tocht op de fiets af in West-Vlaanderen.

Met de toer wil Mathilde het belang van mentaal welzijn onder de aandacht brengen. Bij elke fietstocht van maximaal 30 kilometer en wandeltocht van maximaal 20 kilometer wordt de koningin vergezeld door mensen en organisaties die zich inzetten voor dat thema.

In West-Vlaanderen fietst Mathilde samen met onder meer een organisatie voor slechtzienden en blinden. Tijdens latere tochten wordt de koningin bijgestaan door bijvoorbeeld zorgmedewerkers.