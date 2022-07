Koningin Mathilde benadrukt belang van beweging als humeurbooster

Koningin Mathilde van België wil benadrukken hoe belangrijk het is dat mensen zorgen voor hun mentale welzijn, onder meer door “regelmatig” te bewegen. Dat schrijft de vorstin woensdag in een bericht op Twitter. Mathilde is eerder op de dag begonnen aan een rondreis door België om dat thema onder de aandacht te brengen.

Sporten heeft ook impact op je mentale gezondheid, zegt de koningin. “Lichaamsbeweging geeft je humeur namelijk een boost en vermindert je stress.”

Mathilde fietst of wandelt in aanloop naar haar 50e verjaardag in januari tussen juli en december door de tien provincies van België. De koningin krijgt daarbij gezelschap van mensen en organisaties die zich inzetten voor het belang van mentaal welzijn. Woensdag maakte ze een fietstocht door West-Vlaanderen met onder meer een organisatie voor slechtzienden en blinden.