Koningin Mathilde gaat aan boord bij ziekenhuisschip

Koningin Mathilde heeft vrijdag een bezoek gebracht aan de Global Mercy, het grootste ziekenhuisschip van de wereld, in de haven van Antwerpen. De Belgische vorstin werd rondgeleid door onder meer de ziekenhuisafdeling, operatiekamer en de school. Ook sprak ze met vrijwilligers.

Op het schip zijn onder meer 199 bedden, zes operatiezalen, een laboratorium, een collegezaal voor de opleiding en een school voor kinderen van het personeel te vinden. Aan boord werken meer dan zeshonderd vrijwilligers.

Het is de bedoeling dat er op het schip de komende vijftig jaar duizenden mensen worden geholpen, vertelde Mercy Ships-voorzitter Bert Van Dijk volgens de Provinciale Zeeuwse Courant aan de koningin. “We willen levens redden en gezondheidszorg bij de allerarmsten, met name in Afrika, brengen.”

Het schip vertrekt binnenkort voor een eerste missie naar het buitenland. In Afrika zal Global Mercy gratis medische hulp aanbieden.