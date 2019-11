Koningin Mathilde van België krijgt dit jaar de Bambi Award voor liefdadigheid. Dat heeft de organisator, het Duitse mediabedrijf Hubert Burda, donderdag bekendgemaakt. De Bambi Awards worden gezien als de belangrijkste mediaprijzen in Duitsland. De prijsuitreiking vindt plaats op 21 november in het Duitse Baden-Baden.

“Hare Majesteit Koningin Mathilde van België vertegenwoordigt niet alleen een land, ze is een rolmodel voor alle mensen in Europa”, aldus de jury. De jury vindt dat ze “haar rol als moeder van het land ver over de landsgrenzen heen vervult” omdat ze zich inzet voor kinderen en gezondheidsthema’s. Zo voert ze campagne tegen cyberpesten, zet ze zich in voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen en voor kinderrechten wereldwijd met de kinderrechtenorganisatie Unicef.

De Bambi Awards worden sinds 1948 jaarlijks uitgereikt en zijn “een eerbetoon aan mensen die de Duitse bevolking hebben geïmponeerd en geïnspireerd”. De naam van de prijs is gebaseerd op het figuurtje uit de gelijknamige Disneyfilm.

De Deense kroonprinses Mary, de vrouw van kroonprins Frederik, kreeg in 2014 de Bambi Award, voor haar maatschappelijke betrokkenheid en haar inzet tegen huiselijk geweld. In 2006 kreeg koningin Silvia van Zweden de prijs, een jaar later ging de onderscheiding naar koningin Rania van Jordanië.