Koningin Mathilde van België is dinsdag weer in de boeken gedoken. De echtgenote van koning Filip las in een bibliotheek in Antwerpen voor uit een boek van Astrid Lindgren. Dat deed Mathilde in het kader van de Voorleesweek, die zaterdag werd afgetrapt.

Mathilde is al jarenlang betrokken bij de Voorleesweek, een initiatief van Iedereen Leest, waarvan ze beschermvrouwe is. “Ook door haar achtergrond als logopediste hecht ze veel belang aan ons project”, zei Tine Kuypers van Iedereen Leest tegen Belga.

De koningin trof dinsdag een bijzonder publiek. Ze las voor aan ‘brussen’, kinderen die een broer of zus hebben met een ziekte, beperking of stoornis. Nadien kregen zij de beurt om hun eigen verhaal te vertellen. Mathilde ontmoette enkele ouders en nam deel aan een werkvergadering rond het thema brussen en jonge mantelzorgers.