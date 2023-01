Koningin Mathilde met prinses Elisabeth naar Egypte

Koningin Mathilde en prinses Elisabeth van België brengen in maart samen een driedaags bezoek aan Egypte. Tijdens de reis zullen de twee volgens Het Laatste Nieuws langsgaan bij verschillende archeologische sites.

De koningin en de troonopvolgster treden in de voetsporen van koningin Elisabeth, die veel heeft gedaan voor Egyptologie in België. Zo gaan de twee onder meer naar het graf van Toetanchamon en zijn ze in Caïro bij de opening van een tentoonstelling over koningin Elisabeth en de Belgische Egyptologie.

Het is de tweede officiële reis van Mathilde en Elisabeth samen. In 2019 gingen ze op Unicef-missie in Kenia. Mathilde is erevoorzitter van Unicef België.